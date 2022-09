Polícia encontra carro usado no sequestro de Analice Ramos

Fogo consumiu totalmente carro usado no sequestro de Analice, às margens da BR-381, em Governador Valadares (foto: Roberto Higino/Divulgação)

A polícia encontrou no fim da tarde desta segunda-feira (26/9) o carro usado pelos homens que sequestraram Analice Ramos de Oliveira, 50 anos, na sexta-feira (23/9) , no Bairro Santa Rita, em Governador Valadares, no Leste de Minas. O veículo estava às margens da BR-381, próximo ao Bairro Turmalina, totalmente destruído pelo fogo.O carro foi incendiado por volta de 16h30. Os bombeiros foram chamados por pessoas que viram a densa cortina de fumaça que sinalizou o incêndio. As viaturas seguiram rapidamente para o local, mas quando chegaram o fogo já havia consumido quase que totalmente o veículo. A placa, segundo informou a polícia, era fria, e havia sido furtada no Vale do Aço.Depois de controlado o fogo, a carcaça incendiada foi mantida sob vigilância da polícia para a realização de perícia técnica. Em uma verificação preliminar no interior do veículo, policiais descartaram a existência de corpo humano entre o material queimado. Será avaliada a possibilidade de haver documentos ou pertences de Analice incinerados.O caso do sequestro de Analice continua envolto em mistério. A Polícia Civil de Minas Gerais tem preservado ao máximo as pistas que podem levar à prisão dos homens que praticaram o sequestro, filmado pelas câmeras de segurança de residências e lojas da Avenida Venceslau Braz, no Bairro Santa Rita.No domingo (25/9), a Polícia Civil prendeu um homem de 34 anos suspeito de envolvimento no sequestro. A prisão deste homem foi feita no bairro Atalaia, em Valadares, pela equipe chefiada pelo delegado Mardio Bento, que prefere não detalhar os passos da investigação, mas mantém a confiança em encontrar Analice viva.