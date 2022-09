Suspeito de envolvimento em sequestro de mulher em Valadares é preso

Aparelhos celulares, quatro passaportes, certa quantia em dinheiro, armas e munições foram apreendidos na casa do suspeito (foto: PCMG/Reprodução)

Um homem de 34 anos, investigado pelo envolvimento no sequestro de uma mulher, de 50, na sexta-feira (23/9), foi preso pela Polícia Civil, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Segundo a PC, a prisão ocorreu em virtude de mandado de prisão temporário pedido durante as investigações do caso.

Os policiais também realizaram buscas na residência do suspeito, no bairro Atalaia, e foram apreendidos aparelhos celulares, quatro passaportes e certa quantia em dinheiro, o que, segundo a Polícia Civil, indica a iminência de fuga.

Também foram apreendidas armas e munições, que seriam de propriedade da companheira do suspeito, de 32 anos.

A mulher foi levada para a Delegacia de Plantão por omissão de cautela, prestou depoimento e foi liberada.

O homem foi ouvido e entregue ao sistema prisional.

O caso permanece sob investigação e diligências estão sendo realizadas no sentido de localizar a vítima, ainda desaparecida.

Sequestrada a caminho do trabalho

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher foi sequestrada na manhã dessa sexta-feira (23/9) na Avenida Venceslau Braz, Bairro Santa Rita, em Governador Valadares.

Segundo a filha da vítima, a mãe costuma usar a bicicleta para ir trabalhar no Distrito Industrial de Governador Valadares.

As imagens mostram a vítima andando de bicicleta quando um carro branco se aproxima dela e a fecha. Um homem então abre a porta traseira do veículo, desce e puxa a mulher pelo braço.

Imobilizada, ela tenta se desvencilhar do sequestrador, mas é empurrada para dentro do veículo. Logo depois, o motorista dá a partida e foge em alta velocidade.



Pessoas que presenciaram o crime disseram à Polícia Militar que um motoboy perseguiu o carro, mas não conseguiu alcançá-lo. Buscas no bairro foram feitas, mas ninguém foi localizado.