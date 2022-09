Adolescente é apreendido por porte ilegal de arma em Governador Valadares

O menor foi detido durante um patrulhamento em um bairro conhecido por disputa entre gangues (foto: PMMG/Divulgação )

Um adolescente de 16 anos foi apreendido durante uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), neste domingo (25/9), no bairro São Raimundo, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.





Durante a Operação Êxodo, os policiais faziam patrulhamento pelo bairro, que é conhecido por ter disputa entre gangues, quando viram o menor. Ao se deparar com a viatura, ele tentou fugir, tirou o revólver que estava na cintura e o jogou no telhado de uma casa. A arma foi recuperada pelos policiais, e o adolescente foi encaminhado para a delegacia.

Revólver calibre 38 apreendido com o menor de 16 anos (foto: PMMG/Divulgação )





Segundo os policiais, essa é a segunda vez que o menor é apreendido em 48 horas. Na sexta-feira (23/9), ele foi detido por tráfico de drogas.