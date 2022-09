Adolescente é estuprada no Bairro Coração Eucarístico, em BH

A menina foi socorrida para o Hospital Odilon Behrens (foto: Divulgação/Hospital Odilon Behrens) Uma adolescente, de 16 anos, foi agredida e estuprada por um homem de 45 anos, na madrugada deste domingo (25/9). O crime aconteceu no bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste de Belo Horizonte.









Os policiais, então, começaram as buscas na região e encontraram um homem com as descrições dadas pela adolescente, que o reconheceu imediatamente. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. No momento em que registravam a ocorrência, ele disse que 'iria matar' a adolescente quando saísse da prisão.

Em conversa com os policiais, a vítima disse que usou drogas com o homem e foi obrigada a manter relações sexuais em um terreno abandonado, sob coação e ameaças, além de ter sido agredida com um soco no rosto.





A PM socorreu a jovem para o Hospital Municipal Odilon Behrens, mas por estar sob efeitos de drogas, a médica precisou esperar que ela voltasse ao estado normal para fazer os exames ginecológicos e demais avaliações.





Após os exames, a menina será acompanhada por uma assistente social e por uma psicóloga do hospital. Por ser menor de idade, ela ficará sob cuidados da equipe médica até que um parente seja localizado para buscá-la. A assistente social fará a busca pela família.





O homem foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher.