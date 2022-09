Mulher tem 27% do corpo queimado pelo companheiro em Betim

O homem estava no 2º andar da casa quando a polícia chegou (foto: Reprodução/ Google Street View)

Uma mulher, de 43 anos, teve 27% do corpo queimado na noite desse sábado (24/9), no bairro Laranjeiras, em Betim. O principal suspeito do crime é seu companheiro, de 31 anos. Ela foi encaminhada para o Hospital João XXIII.









Ao entrar na casa, encontraram a mulher chorando muito e com diversas queimaduras no rosto, cabelo, nos dois braços e na parte superior do tronco. Segundo a vítima, o casal teve uma discussão e ela passou a ignorar o companheiro, situação que teria motivado o crime.





Num determinado momento, ela estava sentada no sofá e homem se aproximou, sem falar nada, jogou álcool nela e acendeu um isqueiro. Desesperada, a mulher correu para o banheiro e ligou o chuveiro para apagar as chamas.





Já o homem alegou que não houve discussão e que ele teria costume de limpar as costas com álcool. Por isso, pediu para a companheira pegar o produto e passar nele, porém, ao mesmo tempo que ela supostamente fazia a limpeza, ele acendeu um cigarro, o que teria causado as queimaduras.





Ele também contou à PM que ajudou a mulher a apagar as chamas no chuveiro e iria levá-la ao hospital, mas os militares chegaram antes. Embora tenha falado que passou álcool nas costas, o homem só teve queimadura nas mãos.





Em estado grave, a mulher foi levada para a UPA Jardim Teresópolis, em Betim, e o médico constatou que 27% do corpo foi queimado e ela precisou ser transferida para o HPS João XXIII.





O homem foi levado para atendimento na UPA e, em seguida, para a Delegacia de Plantão.