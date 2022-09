Homem morre preso às ferragens após colisão entre carro e caminhão em Minas

Veículos trafegavam em sentidos opostos, quando a colisão ocorreu no KM 471 da rodovia (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um homem morreu neste sábado (24/9) após o carro que ela conduzia colidir contra um caminhão na BR-262, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas Gerais.





Motorista do caminhão, de 50 anos, sobreviveu, mas ficou ferido (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



O motorista do caminhão, de 50 anos, sobreviveu, mas ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância da unidade de resgate da concessionária administradora do trecho. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, foi identificado que o condutor do carro, de idade não informada, já estava morto e preso às ferragens. Para retirar o corpo, a guarnição utilizou equipamentos de desencarceramento.

A rodovia foi isolada, e o trânsito ficou impedido nos dois sentidos durante os trabalhos na via. Como é de praxe, a perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar a investigação.

Após as diligências policiais no local, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pelo serviço funerário do município.