Homem morre ao ser atropelado por caminhão em que fazia manutenção

O acidente aconteceu na BR 352, no km 193, a aproximadamente 2 km da cidade de Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba (foto: 12º BBM/Divulgação)

Um homem morreu atropelado pelo próprio caminhão no momento em que realizava manutenção na parte frontal do veículo. O atropelamento aconteceu após outro caminhão bater contra a traseira do veículo da vítima, na madrugada deste sábado (24/9), em acostamento da BR-352, sentido Patos de Minas, nas proximidades do município de Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba.

Ainda conforme o 12º BBM, a vítima morreu no local do acidente, sendo que, após o impacto, o seu corpo ficou preso embaixo do caminhão, em um ponto de difícil acesso.

“Devido ao risco iminente de tombamento do caminhão e para que os bombeiros realizassem o trabalho com segurança, foi necessário apoio do guincho que estabilizou e ergueu o veículo, possibilitando aos militares o acesso e retirada do corpo”, explicou nota da assessoria de imprensa do 12º BBM.

A perícia técnica da Policia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os seus trabalhos de praxe no local do acidente, desta forma, as causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.