Um homem de 64 anos morreu neste sábado (17/9) após ser atropelado pelo próprio caminhão. O acidente ocorreu no bairro Nova Uberlândia, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as testemunhas do local disseram que a vítima estava fazendo manutenção no veículo que, em determinado momento, se movimentou sozinho.