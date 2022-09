Homem pula janela e esfaqueia ex-namorada na frente das filhas

A PM de Patrocínio procura o suspeito da lesão corporal contra a ex-namorada (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 46 anos, que estaria inconformado com o fim de um relacionamento amoroso, agrediu a ex-namorada, de 29, com golpes de faca, na frente das duas filhas dela, nessa sexta-feira (16/9), em Patrocínio, no Alto Parnaíba.