Morador do Santa Tereza é agredido por dono e seguranças de casa noturna

O professor e empresário Gustavo Brasil, conhecido por ser colecionador e comerciante de carros antigos, foi espancado no fim da noite dessa sexta-feira (16/9), pelo dono e pelos seguranças da casa noturna Planeta Gol, situada na rua Conselheiro Rocha, no bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte.

Empresário foi agredido por seguranças e pelo dono de uma casa noturna, no Santa Tereza



A agressão foi filmada por uma vizinha, que grita por socorro e pela polícia ao ver o homem caído e seus agressores desferindo socos e pontapés.

De acordo com Gustavo, ele foi ameaçado de morte pelo dono da casa, de nome Eduardo, enquanto se dirigia a uma viatura da Guarda Municipal que se encontrava nas imediações.

"Eu recebi os fiscais da prefeitura em minha residência, quando eles constataram o barulho, e desci com eles para chegar à casa de shows, quando ele (o dono) veio em minha direção ameaçando que daria um tiro na minha cara e que me mataria. Comecei a gravar e pedi que repetisse a ameaça, quando fui cercado e jogado ao chão, sob chutes, pontapés e socos", declarou.





Segundo o empresário, ele ficou com escoriações e sangramento nos joelhos, braços e pernas e com o corpo dolorido, e teve o celular tomado. No entanto, o aparelho apareceu quebrado posteriormente, uma vez que a polícia foi chamada.



Ele e os seguranças foram levados até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, no bairro Floresta, onde foi registrada a queixa. O dono da boate evadiu do local, segundo o empresário. Os seguranças assinaram um termo circunstancial e foram liberados. Eduardo fará na tarde deste sábado (17/9) exame de corpo de delito no IML.

Um movimento foi criado no Instagram foraplanetagol, onde são registradas várias reclamações de vizinhos sobre o barulho. Segundo Gustavo, ele próprio já fez inúmeras reclamações e chegou a conversar com o proprietário.

"Não tenho interesse que a casa seja fechada, mas que funcione obedecendo a lei que restringe volume alto e barulho durante a madrugada, sem perturbar os vizinhos. Estranhamente, no dia 7 de setembro, a casa foi interditada, e dias depois voltou a funcionar com alvará e tudo, sem que nenhuma providência fosse tomada para reduzir o barulho. Os fiscais já mediram o som daqui da minha casa e constataram o excesso", disse.

Em 20 de março, um casal denunciou agressões que teriam sido cometidas por seguranças da casa de shows Planeta Gol após uma das vítimas sofrer um acidente com um copo de cerveja. Tudo começou depois que um homem derrubou cerveja na jovem de 24 anos. Eles foram expulsos da casa noturna, mas segundo a PM, as agressões dos seguranças aconteceram do lado de fora do estabelecimento. Vídeos flagraram o corre-corre.