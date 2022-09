Homem é assassinado a tiros em casa de shows

Corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, de BH (foto: Google Street View / Reprodução)

Um homem de 21 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (17/9) em uma casa de shows no bairro Marilândia, no Barreiro, em Belo Horizonte. Ele foi atingido com três disparos enquanto assistia a um show.