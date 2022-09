Polícia procura mulher que agrediu e feriu marido com golpes de madeira

PM foi acionada no pronto socorro de Patrocínio após a vítima dar entrada com vários ferimentos pelo corpo (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 48 anos deu entrada no pronto-socorro de Patrocínio, no Alto Paranaíba, na tarde de ontem (15/9), com cortes nos lábios, nariz e braço esquerdo e também escoriações pelo corpo.