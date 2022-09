'Papai te ama': pastor Cris do Morro lamenta a morte da filha assassinada

Perícia da Polícia Civil constatou que casal foi alvejado (foto: Redes Sociais/Reprodução)

“Ficarei em luto eterno.” O pastor e líder comunitário Cris do Morro usou as redes sociais para lamentar a perda da filha, na noite dessa quinta-feira (15/9), no bairro Vila Presidente Kennedy, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ester Adashia Pires da Silva tinha 22 anos e morava com o namorado, de 16 anos.