Casal é encontrado morto dentro de casa

Polícia Militar foi acionada por testemunha que encontrou casal morto dentro de casa (foto: Reprodução)

Um casal foi encontrado morto dentro de casa na noite dessa quinta-feira (15), no bairro Vila Presidente Kennedy, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas tinham 16 e 22 anos. Uma testemunha entrou na casa do casal a pedido da mãe de uma das vítimas.

Ela encontrou os corpos dos dois no quarto da casa onde moravam com várias perfurações por arma de fogo.

A polícia acionou o Samu, que constatou a morte das vítimas.

De acordo com a perícia, o adolescente de 16 foi baleado várias vezes na cabeça e a jovem de 22 tinha 13 perfurações em várias regiões do corpo.

Em conversa com a PM, a mãe do adolescente contou que o filho tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Alguns vizinhos foram ouvidos, mas nenhum relatou ter escutado disparos de arma ou discussão na casa das vítimas.



A Polícia Civil vai investigar o caso.