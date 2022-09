Trabalhador sobrevive a queda de 7 metros em Patos de Minas

Um trabalhador sobreviveu a um queda de sete metros enquanto prestava serviço na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa quarta-feira (14/9). Ele tem 50 anos e dispensou atendimento médico após o resgate.

O homem estava no subsolo e precisou ser içado

O homem trabalhava em um armazém, onde já funcionou a Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais, na MGC-3354. Ele caiu no subsolo do local, onde são armazenadas sementes. O local será reativado por uma empresa privada e, por isso, a vítima trabalhava ali.