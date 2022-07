Mancha de óleo provoca queda de cinco motociclistas em BH

Bombeiros foram acionados e aplicaram serragem na pista (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Cinco motociclistas caíram na pista da Avenida Dom Pedro I, na altura do Bairro Itapoã, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (06/07), devido a uma mancha de óleo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram atendidas por unidades de resgate e pelo SAMU sem ferimentos graves.

Motociclista foram socorridos pelo SAMU (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Ainda de acordo com os bombeiros, uma extensa mancha de óleo diesel se espalhou na pista no sentido centro, próximo à Estação Pampulha, devido ao vazamento de um trator que passou no local.

Os militares aplicaram serragem na via e eliminaram o risco de derrapagem e de novos acidentes. O trânsito na avenida já foi liberado.