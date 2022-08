Corpo de menino que morreu após queda em buraco é velado nesta terça (23/8)

Pedro foi resgatado após passar 18 horas dentro do buraco, mas não sobreviveu (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

O corpo de Pedro Augusto Ferreira Alves está sendo velado na manhã desta terça-feira (22/8) no Cemitério Municipal de Carmo do Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba. O enterro está marcado para às 10h.

Pedro Augusto, de 8 anos, morreu depois de passar cerca de 18 horas dentro de um buraco com aproximadamente seis metros de profundidade. A queda ocorreu na tarde desse domingo (21/8).



Na manhã de segunda, o Corpo de Bombeiros conseguiu retirar a criança do local do acidente, mas ela já estava inconsciente e com parada cardiorrespiratória.

Relembre o caso

O trabalho de resgate foi iniciado por volta das 17h de domingo e era classificado pelo Corpo de Bombeiros como “meticuloso”, pois havia risco de desabamento de terra, já que é uma área de aterro e, por isso, havia maior instabilidade do solo.

O resgate durou cerca de 18 horas. Para chegar até a criança, os bombeiros fizeram escavação com máquina e depois prosseguiram com escavação manual no sentido horizontal.

O menino foi retirado por volta de 9h45 de ontem. Imediatamente, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento de Carmo Paranaíba. Apesar dos esforços para reanimá-lo, Pedro não resistiu.

Esforço

Para atender a ocorrência foram necessários 21 militares do Corpo de Bombeiros, que foram divididos em três frentes, uma para fazer contato com o garoto, outra para vigiar a segurança e a última, para fazer a abordagem com escavação horizontal.

“A primeira equipe conseguiu fazer um içamento, mas a perna do garoto estava presa e não foi possível retirá-lo totalmente. A segunda equipe começou a tentar uma escavação lateral, e aí foi percebido que se tratava de um aterro, o que afetou a segurança”, disse o tenente-coronel Thiago Lacerda Duarte, comandante da operação.

(foto: Soraia Piva/EM/D.A Press)

Diante do risco de desmoronamento, foram empregadas outras técnicas de resgate, com um tubo em volta do buraco, para não deixar a terra desmoronar sobre a criança, além de maquinário para acesso lateral.

O Corpo de Bombeiro informou que Pedro estava consciente, foi alimentado e hidratado ao longo de todo o procedimento, mas que, na manhã de segunda, perderam o contato verbal com ele.

“Estávamos monitorando e com esperança de que ele estivesse com sinais vitais”, disse o tenente-coronel.

Investigação

Pelas redes sociais, a Prefeitura de Carmo do Paranaíba lamentou a morte da criança e afirmou em nota que o Loteamento Alta Vila, de propriedade da ATR+ Construtora Ltda., foi aprovado por decreto municipal, em junho de 2020, “após a regular análise das plantas e memoriais descritivos apresentados no requerimento, não havendo qualquer irregularidade no momento da aprovação”.



Ainda segundo o órão, a obra é de iniciativa particular e as responsabilidades pela execução são das empresas envolvidas e de seus respectivos responsáveis técnicos.

A ATR Construtora se manifestou, informando que no local uma terceirizada fazia obras para a instalação de um reservatório de água, e disse estar à disposição das autoridades competentes para os esclarecimentos que se fizerem necessários, com o objetivo de apurar o ocorrido.

A Polícia Civil, que investiga o o caso, informou que a perícia técnica compareceu ao local e que os primeiros indícios são de que a área é loteamento particular aparentemente sem sinalização.