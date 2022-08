Morte de criança: Carmo do Paranaíba não tem unidade dos Bombeiros

(foto: CBMMG/Reprodução)

O tenente coronel Duarte, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), explicou ao Estado de Minas que Patos de Minas pode receber em breve uma unidade do Corpo de Bombeiros. "O Alto Paranaíba está no plano de comando para receber uma unidade do Corpo de Bombeiros, isso está no planejamento da corporação". Patos de Minas tem aproximadamente 155 mil habitantes, e o município de Carmo do Paranaíba tem cerca de 30 mil habitantes.





(foto: Soraia Piva/EM/D.A Press )

De acordo com ele, mesmo sem uma unidade no local, o atendimento da ocorrência em que o garoto caiu em um buraco de 8 metros de profundidade não foi afetado pela distância. "O município fica a 45km de Patos, o tempo de deslocamento não influenciou o desempenho da ocorrência", disse o tenente.

Relembre o caso

Pedro Augusto Ferreira Alves, de 8 anos, caiu em um buraco com aproximadamente seis metros de profundidade, na tarde desse domingo (21/8), em Carmo do Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado, e após um resgate de 18 horas, o menino saiu com vida, mas morreu após uma parada respiratória a caminho do hospital.

O local onde o menino caiu era uma obra, porém o terro não estava cercado nem sinalizado. De acordo com a mãe do menino em entrevista para a Rede Globo, ele e a prima costumavam brincar no terreno. Porém, desta vez, o garoto escorreu e caiu no buraco.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.