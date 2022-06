Piloto mineiro morre após queda de aeronave no Maranhão

Causas do acidente serão apuradas Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) (foto: Polícia Civil do Maranhão / Divulgação ) A queda de uma aeronave agrícola no interior do Maranhão culminou na morte de um piloto mineiro de 25 anos, natural de Araxá, no Alto Paranaíba.

O acidente aconteceu na tarde dessa terça-feira (21/6) no povoado de Moitas, zona rural de Arari, cidade a cerca de 165 km da capital São Luís.

Ele fazia a pulverização de uma plantação de arroz em uma fazenda da região.

Durante a queda, o piloto não conseguiu realizar o pouso de emergência e a aeronave colidiu contra o solo.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital de Arari, mas não resistiu à gravidade das fraturas.

O corpo do jovem foi encaminhado para perícia ao Instituto Médico Legal (IML) de São Luís e, posteriormente, transladado para Araxá.

A Polícia Civil maranhense informou à imprensa local que um técnico do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) chegaria em Arari nesta quarta-feira (22/6), a fim de apurar as causas da queda.

A Agência Nacional de Avião Civil (Anac) também vai investigar o caso.

Tristeza em Araxá

Em Araxá, o clima é de consternação pela morte de Moacir. Muitas pessoas, conhecidas do jovem, compartilham com tristreza informações sobre o ocorrido nas redes sociais.

Familiares e amigos também cobraram esclarecimentos a respeito do acidente.

O piloto foi velado na tarde desta quarta-feira (22), no Salão da Paróquia Sagrada Família, no Bairro Vila Silvéria. O enterro ocorreu às 19h, no Cemitério das Paineiras.