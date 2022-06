Gari se desequilibra e cai de caminhão de coleta de lixo em Araxá

Garis socorrem, no meio da rua, companheiro que caiu do caminhão e teve corte profundo na cabeça (foto: CBMMG/ divulgação )

Um gari de Araxá, de 46 anos, se acidentou, gravemente, enquanto trabalhava, na noite dessa sexta-feira (17/06). Ele caiu de um caminhão que recolhia lixo na cidade do Triângulo Mineiro.

O acidente ocorreu por volta de 20h30, na Rua Joaquim Antônio Dutra, altura do número 190, no Centro de Araxá. Segundo companheiros de trabalho do gari, ele estava na parte traseira do caminhão de coleta, quando se desequilibrou e caiu.

Na queda, o homem bateu a nuca no asfalto, o que provocou um grande ferimento. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, a vítima teve hemorragia e foi socorrida para uma UPA local, onde segue internado, em observação.