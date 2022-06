Policial penal morre em acidente em rodovia próximo a Patos de Minas

A motocicleta Yamaha foi encontrada no meio do matagal, bastante danificada (foto: PMRv)

Foi registrada na noite de sexta-feira (17/6) a morte de mais um motoqueiro em acidentes em rodovias. É a terceira do final de semana prolongado. Dessa vez, foi no km 173 da MGC-354, próximo a Patos de Minas. A vítima é o policial penal André Afonso dos Anjos, de 46 anos.



Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a corporação recebeu um chamado dando conta de que havia um corpo caído no asfalto.

Uma equipe foi então até o local e se certificou de que a vítima já estava morta. A motocicleta estava em meio a um matagal, à beira da estrada.

Uma investigação foi instaurada para tentar descobrir as causas do acidente. Suspeita-se que o policial penal, que era lotado no Presídio Sebastião Satiro, possa ter sido atropelado por outro veículo, que teria fugido. Existe também a possibilidade de que ele tenha capotado. A motocicleta estava bastante danificada.