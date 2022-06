Trânsito: motoristas enfrentam lentidão na chegada a BH

Chegada pela BR-040 teve longa fila de veículos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Os motoristas que voltaram para casa na tarde deste domingo (19/6), depois de quatro dias de feriado prolongado de Corpus Christi, encontraram lentidão nos principais acessos a Belo Horizonte.

Ver galeria . 13 Fotos Retorno do feriadão de Corpus Christi, na BR-040, próximo da barreira da PRF, em Nova Lima (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

Também houve registro de 15 quilômetros de congestionamento na BR-040 no acesso a Brasília, próximo à Ceasa, devido ao excesso de carros.

No começo da noite, os veículos que encararam a Fernão Dias, que liga BH a São Paulo, tiveram trabalho na altura de Igarapé, na Região Metropolitana.

Um acidente no Km 517 interditou a faixa da esquerda e também provocou engarrafamento de carros em direção à capital mineira.

Sentido São Paulo

Quem seguiu para São Paulo também teve problemas. O tombamento de um caminhão causou seis quilômetros de congestionamento e mobilizou equipes da Arteris Fernão Dias. O acidente ocorreu próximo ao Km 524, sentido capital paulista.





De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-381, entre BH e Vitória, também teve pontos de lentidão neste domingo devido ao excesso de carros.

A rodovia conta com várias obras, que dificultam a chegada à capital. Não houve registro de acidentes.





A movimentação também foi grande no Hipercentro de Belo Horizonte, próximo à rodoviária. Houve grande quantidade de passageiros nos setores de embarque e desembarque no terminal.

Do lado de fora, uma longa fila de carros se formou no acesso ao saguão do local.