Acidentes em BH complicam saída para o feriado de Corpus Christi

Motorista precisa de paciência para sair de Belo Horizonte na véspera de feriado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A (16/05/2022))

Acidentes e longas filas de carro complicam a vida do motorista na véspera de feriado de Corpus Christi em Belo Horizonte. A BR-040 já tem pontos de lentidão no sentido Distrito Federal e o Anel Rodoviário tem registro de acidentes nos dois sentidos.

Segundo a BHTrans, longas filas de carros prejudicam o motorista que tenta passar pela Avenida Pedro II e pelo Complexo do Lagoinha.

Um acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo com a Rua Nicarágua causa engarrafamento no sentido centro. Equipes da BHTrans estão no local para sinalizar o trânsito. A via já foi liberada mas a fila de carros é longa.

Em Venda Nova, na Avenida Dom Pedro I, uma carreta sem freios bateu em um ônibus e deixou quatro feridos. Com o impacto, um veículo de passeio também foi atingido.

No bairro Ipiranga, em frente ao Hotel Ouro Minas, um acidente entre carro e moto ocupou uma faixa da Avenida Cristiano Machado no sentido Centro. A ambulância socorreu as vítimas, mas o trânsito continua complicado no local.

No Anel Rodoviário, um acidente na altura da Vila Suzana ocupa duas faixas sentido Rio de Janeiro. O engarrafamento chega à Avenida Cristiano Machado.

No bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, um acidente entre uma carreta e um veículo de passeio no Anel Rodoviário está complicando o trânsito no sentido Vitória. A faixa central chegou a ser interditada. A Polícia Militar está no local para auxiliar os motoristas.