Caminhão perde freio e bate em ônibus na Avenida Dom Pedro I

Caminhão perdeu o freio e bateu na traseira do ônibus (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um caminhão carregado de blocos de concreto bateu na traseira de um ônibus do transporte público de Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (15/06), na Avenida Dom Pedro I, próximo ao viaduto João Samaha, na Região de Venda Nova.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta perdeu o freio e bateu na traseira do ônibus. Com o impacto, o coletivo da linha 617 acabou atingindo um veículo de passeio, que estava parado na frente.

Veículo de passeio também foi atingido (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Unidades do Samu estavam no local e atenderam quatro pessoas com ferimentos leves. O motorista do caminhão e as pessoas dentro do veículo de passeio não se feriram.

As vítimas que estavam no ônibus foram transportadas pelo Samu, mas não se sabe para qual hospital elas foram encaminhadas.

A Polícia Militar foi acionada e está no local do acidente.