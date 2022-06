Corpus Christi: fome é tema de tapetes para celebrar a data em BH

A Catedral Cristo Rei, em construção no Vetor Norte de Belo Horizonte, terá o tradicional tapete que marca o trajeto da procissão com o Santíssimo Sacramento

Católicos comemoram amanhã (16/6) a festa de Corpus Christi, que tem um significado muito especial para homens e mulheres de fé: celebração do corpo e do sangue de Jesus Cristo materializados na eucaristia. Haverá missas, procissões e bênçãos nas igrejas de Minas. Na Catedral Cristo Rei, em construção no Vetor Norte de Belo Horizonte, haverá o tradicional tapete que marca o trajeto da procissão com o Santíssimo Sacramento, e será confeccionado a partir do tema “Fome e Eucaristia”.

Também na manhã de quinta, a partir da iniciativa "Dai-lhes vós mesmos de comer", com sede na Catedral Cristo Rei, serão preparadas refeições dedicadas a pessoas que vivem nas ruas. O almoço será distribuído por um centro social no Bairro Tupi, na mesma região. O tapete da Catedral Cristo Rei será confeccionado a partir das 14h de hoje, com participação voluntária. As pessoas podem contribuir doando alimentos não perecíveis.





FÉ E CULTURA Em Sabará, na Grande BH, como forma de manter viva a comemoração tradicional e religiosa da cidade, estão programados tapetes com imagens de Jesus, do cálice de vinho, da santa hóstia e muitas outras inspirações temáticas. O horário da exposição (até as 17h) foi ampliado para que a comunidade local e turistas possam ter mais tempo para apreciar os tapetes feitos com serragem, sal, pó de café, pedrarias e corantes.

Para estimular maior participação popular, a Prefeitura de Sabará, via Secretaria Municipal de Cultura, está promovendo a campanha "Mãos de Fé". A iniciativa será iniciada às 9h de hoje, na Rua Dom Pedro II, no Centro Histórico, e será finalizada após a conclusão de todo o circuito, que envolve outras vias da cidade.

A programação de quinta-feira inclui, a partir das 8h, missa campal no adro da Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Praça Melo Viana, no Centro. Em seguida, os fiéis, em procissão, caminham até a Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Siderúrgica, onde receberão a bênção final. A atividade na parte central da cidade será conduzida pelas paróquias de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário. Nas regionais do município também haverá celebrações de Corpus Christi, ministradas por diversas paróquias, entre elas a de São Sebastião. Além das atividades de cunho religioso e educativo na cidade, a prefeitura local promoverá atividades culturais, que contarão com música, artesanato e oficinas.





COBERTORES Já em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, haverá um tapete com cobertores, que serão depois doados aos necessitados. À frente da iniciativa, está o reitor do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, padre Felipe Lemos. Ele vai celebrar missa solene às 8h, seguida de procissão. Às 19h30, com bênção do Santíssimo Sacramento e canto do “Te Deum”, a missa será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Júlio César.

A Festa de Corpus Christi é a celebração do Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Trata-se de uma tradicional celebração católica em louvor ao mistério da Eucaristia.

PROGRAMAÇÃO EM BH





HOJE, 15





14h – Início da confecção dos tapetes, na Catedral Cristo Rei, na Região Norte de BH





AMANHÃ, 16





Festa de Corpus Christi





10h30 – Missa celebrada por Dom Walmor Oliveira de

Azevedo, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento





Na parte da manhã, refeições serão preparadas na catedral