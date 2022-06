Araxá sedia concurso internacional de queijos artesanais; são 894 amostras

O Concurso Internacional do Queijo da ExpoQueijo Brasil 2022 premia alguns dos melhores queijos do mundo (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Até às 18h de amanhã (5/6) o Tauá Grande Hotel de Araxá sedia a 2ª edição da ExpoQueijo Brasil - International Cheese Awards, que conta com um concurso internacional de queijos artesanais.

Na edição deste ano, 170 jurados avaliaram 894 amostras. Do total de inscritos, 546 foram mineiros, 198 de outros estados e 150 estrangeiros (Itália, Peru, Vietnã, Chile, Bolívia, Portugal e Argentina). Confira neste link a lista dos vencedores do concurso.

A estrutura do evento conta com vários stands para abrigar expositores, produtores, visitantes e ainda uma variada praça de alimentação.

Para mais informações da ExpoQueijo Brasil 2022, clique neste link

Projeto Queijo Minas Legal

A organizadora do evento, Maricel Hussein, destacou que na abertura do evento, na noite da última quinta-feira (2/6), aconteceu o lançamento do Projeto Queijo Minas Legal. “A iniciativa prevê a regularização de queijarias artesanais em Minas, por meio de um investimento de R$ 2,8 milhões, que vai beneficiar cerca de 650 produtores”, contou.

Segundo o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales Fernandes, o Projeto Queijo Minas Legal vai trazer desenvolvimento, gerar renda e agregar valor aos produtos mineiros. “É isso que devemos fazer: garantir dignidade e prosperidade em Minas Gerais e simplificar cada vez mais as legislações ambientais e sanitárias para que o produtor possa ter sucesso”, ressaltou Thales Fernandes.