Com leitos COVID zerados, Araxá desobriga uso de máscaras em locais fechado

Araxá, que tem cerca de 110 mil habitantes, já aplicou um total de 228.818 doses da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) A Prefeitura de Araxá publicou nesta quinta-feira (31/3) um novo decreto municipal que desobrigou o uso de máscara em locais fechados, sendo, portanto, agora, opcional.

A nova medida, que já passou a valer, aconteceu pouco tempo depois do último boletim epidemiológico da COVID-19 no município registrar apenas dois novos casos da doença nas últimas 24 horas, apenas 39 casos ativos e nenhuma internação de paciente nos leitos de enfermaria do município. Na última quarta-feira (30/3) a cidade já havia zerado as internações nos leitos da UTI.

Primeira parte do atual boletim epidemiológico de Araxá, divulgado na tarde de ontem (31/3) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

“O uso da máscara, entretanto, segue obrigatório em espaços que oferecem serviços de saúde, bem como hospitais, clínicas médicas - sejam públicos ou privados -, unidades de Saúde e unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h)”, destacou trecho do novo decreto.

Apesar da liberação do uso das máscaras, o novo decreto de Araxá ressaltou também que empresas e comércios devem continuar adotando protocolo de biossegurança, aprovado previamente pela Vigilância Sanitária, de desinfecção, higiene e limpeza em locais e objetos de uso comum.

“Também devem disponibilizar recipiente de álcool gel 70% nas mesas e balcões, além de divulgar mensagens que promovam orientações básicas quanto aos cuidados de prevenção e higiene para a redução de transmissibilidade da COVID-19”, diz outro trecho do novo decreto.

Atualmente, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, aproximadamente 80% da população da cidade está vacinada com a 1ª, 2ª e 3ª doses contra a COVID e, além disso, o número médio de transmissão da doença por infectado (RT) vem se mantendo abaixo de 1,00.