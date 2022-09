Mãe de recém-nascida abandonada escondeu gravidez da família

Adolescente de à luz e abandonou recém-nascida em caixa de papelão em Ipatinga (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A mãe da recém-nascida abandonada em uma caixa de papelão foi localizada e apreendida pela Polícia Militar, na tarde dessa quinta-feira (15/9), em Ipatinga, no Vale do Rio Doce.

De acordo com o Tenente Emílio Oliveira Plaster, a jovem confirmou que deu à luz a recém-nascida e que, por medo da reação da família, abandonou o bebê em um terreno baldio.

Segundo a PM, os agentes montaram uma operação com o objetivo de localizar a família do bebê desde que a criança foi encontrada em via pública.

Com a ajuda de vizinhos e câmeras de segurança da região, os militares conseguiram localizar a autora, uma adolescente de 17 anos.

Ela mesmo fez o parto. A polícia encaminhou a jovem até o hospital de Ipatinga para avaliação clínica e , em seguida, será apresentada à autoridade policial.

“Emocionalmente, ela se mostra bastante abalada. Porém, ela nos revelou que tem arrependimento com tudo que fez e demonstrou interesse em manter a guarda da criança”, disse o tenente.

As roupas usadas pela adolescente no parto foram apreendidas.

Relembre o caso

Moradores localizaram uma recém-nascida abandonada dentro de uma caixa de papelão no bairro Vila Formosa, em Ipatinga, no Vale do Aço, nessa quarta-feira (14/9).

A criança ainda estava com o cordão umbilical e enrolada em um saco preto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a pequena para o Hospital Márcio Cunha ainda com vida.