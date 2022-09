Suspeito de explodir caixas eletrônicos é preso duas vezes em 24h, em Minas

Armas e munições apreendidas com o suspeito preso (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem foi preso na MG-050, em Alpinópolis, Sudoeste de Minas, com uma arma e munições no carro em que viajava com uma advogada, na noite dessa quinta-feira (15/09).



Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o homem era o passageiro de um carro que foi parado durante uma operação de fiscalização de trânsito.



O carro dirigido pela advogada foi parado, e o suspeito, de 29 anos, estava no banco de passageiro da frente. Durante a abordagem foi constatado que ele tinha passagens pela polícia por crimes de furto, roubo, receptação e tráfico de drogas, além de envolvimento com explosão de caixas eletrônicos.



Na noite anterior, o mesmo homem foi detido por porte de arma de fogo. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, pagou fiança e foi liberado.



Na abordagem de ontem, foi realizada vistoria no veículo e os policiais encontraram no banco traseiro uma pistola 9mm. Também foram localizados, segundo a polícia, três carregadores e duas caixas com 100 munições.



O suspeito alegou à polícia que tem registro da arma de fogo que pertenceria à cunhada dele. No bolso dele também foi encontrada uma munição para a arma.



Depois de ser dada voz de prisão ao suspeito e também à motorista, eles foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil de Passos. O armamento também foi apreendido. O carro foi levado ao Pátio do Detran.



Em Passos, o delegado prendeu o homem por porte ilegal de arma de fogo. A advogada foi liberada depois de pagar fiança. O homem está à disposição da Justiça no Presídio de Passos.