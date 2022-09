Ciúme envolvendo dois ex-namorados de uma mulher termina em morte

Investigado e vítima já tiveram relacionamentos com a mesma mulher (foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu na manhã desta sexta-feira (16/9) um homem de 21 anos que matou outro jovem da mesma idade. Segundo a Polícia Civil, o investigado e a vítima já tiveram relacionamentos com a mesma mulher, e o crime foi motivado por ciúmes.





O homicídio ocorreu em 22 de agosto, no Bairro Jardim Montanhês, em Belo Horizonte. De acordo com a 6ª Delegacia Especializada de Homicídios, do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi executada com vários disparos de arma de fogo.

A vítima voltava de uma visita à casa dessa ex-namorada quando foi abordado por suspeitos, que atiraram contra ele, perto de sua residência. Ele havia saído de casa, onde estava com os filhos, por volta das 17h, e voltou às 19h.

“Dessa forma, o exício nada mais foi do que a demonstração da falta de respeito que as mulheres ainda possuem em nossa sociedade, sendo reflexo do sentimento de posse que o antigo namorado possui em relação a sua ex”, afirma o delegado Lucas Nunes.