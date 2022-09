Motociclista é atropelado por trem de ferro e tem pernas decepadas

Um motociclista, de 35 anos, teve as pernas decepadas ao ser atingido por um trem de ferro, na noite de quarta-feira (31/8), na Avenida Padre Tarcísio Gonçalves, sentido ao bairro Cidade de Deus, em Sete Lagoas.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima seguia no sentido centro/bairro, quando viu o trem. O condutor da moto imaginou que conseguiria passar a tempo e seguiu o caminho, mas perdeu o controle e acabou sendo atropelado. Ele foi socorrido com vida, mas com ferimentos graves.