Motociclista morre após olhar para falar com esposa e bater em carreta

Marcelo Borges Ferreira tinha 24 anos e deixou uma filha pequena (foto: Funerária Frederico Ozanam/Divulgação)

Um jovem motociclista, de 24 anos, morreu após batida contra uma carreta estacionada em avenida do município de Patrocínio, no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira (30/8), e o jovem faleceu na manhã desta quarta-feira (31/8) na UTI do Hospital Santa Casa de Patrocínio, onde estava intubado.

Eles deslocavam pela Avenida Marciano Pires, sentido ao bairro Santo Antônio.

A jovem, ainda conforme a PM, sofreu fratura exposta na perna direita, além de escoriações.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do acidente e, desta forma, as causas e circunstâncias do acidente serão investigadas.

De acordo com a Funerária Frederico Ozanam, o sepultamento de Marcelo Borges Ferreira aconteceu às 18h dessa quarta-feira no Cemitério Municipal de Patrocínio.