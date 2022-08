Motociclista morre em batida de frente com carro na MG-146

Corpo da vítima foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Três Corações (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Um colombiano de 40 anos que pilotava uma moto morreu em uma batida de frente com um carro, na MG-146, que liga Cambuquira a Três Corações, no interior de Minas, durante a noite de terça-feira (16/8).

Conforme o Corpo de Bombeiros, a motorista do carro, de 32 anos, contou que estava trafegando sentido Cambuquira, no km 82, quando percebeu que o piloto da moto invadiu a pista contrária.

A motorista disse que não conseguiu evitar e os dois veículos bateram de frente. A vítima, identificada como Luiz Fernando Garcia Agudelo não resistiu e teve morte instantânea. O Samu e o Corpo de Bombeiros compareceram para tentar prestar socorro ao piloto, mas nada puderam fazer porque ele estava morto.

A Polícia Militar Rodoviária e a perícia da Polícia Civil também estiveram no local do acidente. A motorista do carro não teve nenhum ferimento e aguardou a chegada do socorro.

O corpo de Luiz Fernando foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Três Corações. Nenhum familiar da vítima foi identificado ainda, até o fechamento desta matéria.