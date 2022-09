PM resgata mulher vítima de cárcere privado e estupro em Contagem

Quando chegou ao local, a Polícia Militar de Minas Gerais prendeu um homem, a esposa dele e o filho do casal. Os três são suspeitos dos crimes (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 30/08/2022)



A vítima contou aos policiais que encontrou o casal na noite de ontem e teria ido para casa deles. Ao chegar ao local, teria sido acorrentada, amordaçada, encapuzada, agredida e abusada sexualmente durante a noite.



A mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



LEIA TAMBÉM - Homem é preso suspeito de estuprar a própria irmã em Uberlândia A vítima contou aos policiais que encontrou o casal na noite de ontem e teria ido para casa deles. Ao chegar ao local, teria sido acorrentada, amordaçada, encapuzada, agredida e abusada sexualmente durante a noite.A mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma mulher de 26 anos foi resgatada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) neste domingo (25/9) depois de ter sido sequestrada e estuprada. O crime ocorreu no bairro Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Segundo a PM, a vítima era mantida em cárcere privado desde a noite de sábado (24/9). Ela conseguiu escapar para uma casa vizinha e pedir socorro.Quando os militares chegaram ao local, prenderam três pessoas suspeitas de envolvimento no crime: um homem de 46 anos, a esposa dele, de 44, e o filho do casal, de 18.