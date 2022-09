Carreta carregada de cal capota e deixa um morto

Carreta estava carregada de cal virgem (foto: Sala de imprensa Corpos de Bombeiros/MG)

Uma carreta carregada de cal virgem capotou e deixou um morto, na manhã desta segunda-feira (26/9), na BR-494 em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas. O motorista de 31 anos ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no viaduto próximo ao 6ª Pelotão que dá acesso a BR-381. O condutor seguia no sentido Belo Horizonte.O veículo passou direto, bateu na lateral de uma caminhonete e capotou atingindo a mureta que divide a rodovia.Ainda segundo os bombeiros, a cabine ficou prensada na mureta, deixando o motorista preso às ferragens.A equipe da Arteris, concessionária que administra o trecho, prestou socorro, porém a vítima morreu no local. Foi necessário usar equipamentos hidráulicos para a retirada do corpo.O motorista da caminhonete não ficou ferido.