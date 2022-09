Influencer do grau aparece pela primeira vez após grave acidente de moto

Gabriel Rangangan vem se recuperando de grave acidente sofrido no início de agosto (foto: Reprodução/Instagram)



O influencer “do grau” Gabriel Marinho, conhecido como “Gabriel Rangangan”, apareceu pela primeira vez após acidente de moto ocorrido em 8 de agosto, que o deixou em coma por três semanas.





Gabriel publicou stories em sua conta no Instagram , que tem 336 mil seguidores, agradecendo as correntes de orações por sua vida e lamentando a morte de Cristiano Mendes, de 26 anos, que estava em sua garupa e não sobreviveu ao acidente





Nos primeiros stories, Gabriel aparece ainda bastante machucado e diz que acabou de saber da morte de seu amigo Cristiano. “Estou bem debilitado, estou com as pernas machucadas, com o braço machucado. Eu fiquei sabendo agora de uma notícia que me deixou ‘chateadão’, um mano meu que estava no acidente comigo ‘chegou a falecer, tá ligado’. Eu estou triste, nada vai mudar minha tristeza.”





Em seguida, o jovem agradece a corrente de orações por sua recuperação e voltou a lamentar a morte de Cristiano. “Passar para agradecer a todos que participaram da campanha de orações por mim. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Hoje estou dependendo da minha mãe para tudo. O camarada que ‘chegou a falecer’ era meu amigo, meu amigo mesmo, eu fiquei sabendo hoje e fiquei muito triste. Triste mesmo, de coração.”





Rangangan também afirmou não se lembrar do que houve no dia do acidente. “Eu não sei o que aconteceu comigo, não tenho lembranças de nada mesmo, de nada. Eu só sei quando acordei aqui em casa.”

O acidente

Gabriel Rangangan sofreu um acidente no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, quando sua moto bateu em outra motocicleta na altura do km 534 dos bairros Vila Oeste e Camargos. O jovem teve lesões, fraturas nas pernas e nos braços, problemas no fígado, um coágulo na cabeça e ficou três semanas em coma induzido





Cristiano Mendes, que era amigo do influenciador desde criança, foi arremessado da garupa da moto e morreu no local.





Segundo a Polícia Militar, o condutor da outra moto teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital da Unimed.

Grau

Gabriel Rangangan é conhecido por vídeos em que faz manobras de motocicleta, como “dar grau”, manobra em que o condutor empina o veículo, inclinando o corpo para trás e acelerando – daí vem o nome “rangangan”, onomatopeia que imita o som que o motor da moto faz – e por organizar rifas na Região Metropolitana de BH.





Ele também é famoso pelo bordão “cê gosta de queijo”, pronunciado como um assovio.