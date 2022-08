Influenciador Gabriel Rangangan sai do coma após três semanas no CTI

O influenciador é famoso nas redes por vídeos em que "puxa o grau". (foto: Redes Sociais/Repordução)

O influenciador Gabriel Rangangan saiu do coma após três semanas internado no CTI do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ele estava em estado grave, após um acidente de moto enquanto "puxava o grau", no Anel Rodoviário, no dia 8 de agosto. O jovem teve diversas lesões, fraturas nas pernas e nos braços, problemas no fígado e um coágulo na cabeça.

Relembre acidente

grau é uma manobra realizada com moto ou bicibleta. No dia do acidente, Gabriel estava com Cristiano Martins, de 26 anos, na garupa de sua motocicleta. O jovem, que era amigo de infância do infleunciador, morreu no acidente.A atualização sobre o estado de saúde de Gabriel Rangangan foi feita por amigos e familiares em sua conta no Instagram : "Bom dia, família. Quero agradecer primeiramente a Deus pela vida do nosso mano Gabriel Rangangan, e todos que estão orando por ele, aqueles que realmente estão preocupados com ele! Graças a Deus ele saiu do coma induzido e já saiu do CTI”.No post, os amigos pedem ainda que seus 335 mil seguidores continuem orando pelo jovem e por sua recuperação nessa nova fase.

No dia 8 de Agosto, Gabriel pilotava uma moto em alta velocidade no Anel Rodoviário enquanto "puxava o grau". Segundo a Polícia Militar, o acidente foi na altura do km 534, perto dos bairros Vila Oeste e Camargos.



Houve uma colisão entre duas motocicletas, Gabriel e seu garupa foram arremessados com o impactp da batida.

Gabriel é conhecido nas redes por vídeos fazendo manobras com motocicletas e por organizar rifas na Região Metropolitana de BH. O apelido ‘Rangangan’ é uma referência ao som da aceleração do motor de uma moto.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais