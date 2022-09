Acidente entre carreta e ônibus deixa feridos na BR-135; veja o vídeo

Vítimas estavam conscientes e foram encaminhadas para o hospital (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um ônibus bateu na traseira de uma carreta e deixou sete feridos na BR-135, em Bocaiúva, no Norte de Minas. O acidente aconteceu na altura do km 448, na noite desse domingo (25/9).O coletivo transportava 39 pessoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus, de 51 anos, apresentava fraturas nos membros superiores e perna esquerda. As outras vítimas estavam conscientes e queixavam-se de dores diversas pelo corpo.O motorista da carreta não se feriu. Ele transportava cerveja e deslocava-se da cidade de Juatuba, na Região Central, para Janaúba, no Norte de Minas.As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Municipal de Bocaiúva.