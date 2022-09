Menina socorrida pelo pai morre oito dias após acidente na MGC-497

Quatro pessoas morreram e quatro ficaram feridas na batida de frente entre dois carros (foto: Divulgação/CBMG) Morreu nesse domingo (25/9), no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), a quarta vítima da batida entre dois carros na rodovia MGC-497 em 18 de setembro. Carolina Alves de Souza, de 11 anos, chegou a ser reanimada pelo pai, que é médico, logo após o acidente, por meio de massagem cardíaca.



No local da colisão morreram Sara Cardoso, de 26, e o enteado dela, Caio Pietro de Oliveira Lima, de 10. O pai do garoto e marido de Sara, Iury Lima Alves, de 28, também morreu no HC-UFU, momentos depois de dar entrada na unidade.

Mais duas crianças continuam internadas no Hospital de Clínicas.



O acidente aconteceu no KM 10 da MGC-497, local em que um veículo que ia sentido a Prata perdeu o controle e invadiu a pista sentido Uberlândia, batendo no segundo automóvel. O motorista perdeu o controle quando caiu na valeta da pista.