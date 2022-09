Criança de 9 anos morre atropelada enquanto soltava pipa próximo a rodovia

Trânsito no local do acidente foi liberado após duas horas (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma criança de 9 anos morreu atropelada nesse domingo (25/9), quando soltava pipa próximo à BR-452, no perímetro urbano de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo o motorista, não houve tempo de desviar do menino.