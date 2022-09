Menina de 4 anos morre ao ser atingida por placa de granito em Curvelo

Segundo a família, a menina brincava próximo a bancada, quando se apoiou nas placas soltas para se levantar e o material caiu sobre ela (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Uma menina de quatro anos morreu ao ser atingida por uma placa de granito no tórax, enquanto brincava no Clube Recreativo Curvelano, em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais, no último domingo (25/9). De acordo com a Polícia Militar, a menina chegou a ser socorrida, mas teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no hospital.

A família explicou aos militares que a criança tinha ido brincar em uma área do clube onde havia uma bancada coberta com pedras de granito. Quando foi se levantar, a criança teria se apoiado na bancada e uma das pedras caiu em seu tórax.





Imediatamente a menina reclamou com o pai de fortes dores abdominais. Uma médica que também visitava o clube prestou os primeiros socorros até a chegada de atendimento.

Segundo a polícia, que foi acionada quando a família estava a caminho do hospital com a crinnaça, a menina chegou desacordada à unidade, mas após procedimentos de reanimação, ela ainda conversou com os médicos e familiares. Mas, minutos depois, a criança teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local.

Ainda de acordo com a PM, um representante da diretoria do clube esteve no hospital e disse aos policiais que não estava presente no momento do acidente, mas que deixará as imagens das câmeras de monitoramento a disposição dos policiais para a investigação.

Nas redes sociais, o Clube Curvelano fez uma postagem de luto. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Curvelo.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais