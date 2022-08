A Igreja Santa Edwiges, em Curvelo, foi alvo de vandalismo, segundo a Polícia Militar (PM). Palavras ofensivas foram pichadas nas paredes do local, e a cruz do templo, derrubada.

As pichações na igreja, no bairro Nova Ponte, foram percebidas pela primeira vez pela responsável por cuidar do local. Os fiéis que moram próximo ficaram indignados com a situação.