Suspeito de furtar R$ 30 mil de várias igrejas é preso no Vale do Aço

Em uma das ocasiões, o suspeito precisou sair de um dos templos às pressas e deixou gravações que registraram sua ação (foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, prendeu, em Caratinga, na última quinta-feira (21), um homem de 42 anos suspeito de diversos furtos e arrombamentos em igrejas da região. A ação partiu de uma investigação que buscava encontrar o responsável pelas ações criminosas.