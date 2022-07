BR-135 terá interdição total amanhã, em Curvelo, para detonação de rocha

Caso seja necessária uma segunda detonação, a rodovia ficará aberta por aproximadamente 20 minutos e será novamente interditada para a próxima detonação (foto: Eco 135/Divulgação)

O trecho sul da BR-135, no KM 612, em Curvelo, na Região Central do estado, será totalmente interditado nesta sexta-feira (22/7). Será realizada uma detonação de rocha, dentro da Unidade Industrial P612, a partir das 17h30.

Ambos os sentidos da rodovia serão bloqueados por aproximadamente 30 minutos, sem nenhum desvio. Os desmontes serão realizados com emprego de explosivos para a fragmentação da rocha, seguindo todas as normas e parâmetros de segurança.

“A pista será totalmente interditada por razões de segurança, mesmo não havendo risco do material detonado ser projetado na rodovia”, esclarece a concessionária por meio de nota.

A Eco 135 ainda faz um alerta aos moradores, visitantes da região e motoristas, que no momento da detonação poderá haver vibrações do solo, desconforto sonoro e dissipação de poeira pelo ar.

Essa ação será realizada para dar sequência às obras que estão sendo realizadas na rodovia.

De acordo com a concessionária, em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações serão canceladas, e destaca que os motoristas devem ficar atentos à sinalização e aos limites de velocidade.



A Unidade Industrial P612 é uma área equivalente a dois estádios do Mineirão, onde foram instalados equipamentos para transformar pedra bruta em brita. O local abriga uma central de britagem e uma usina de asfalto usados para as obras de duplicação da via.