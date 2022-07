Cobrança de pedágio na MG-424 preocupa prefeitura de Pedro Leopoldo

Serão feitas na MG-424 obras de infraestrutura como rotatórias, passarelas e a duplicação de 12,7 quilômetros de rodovia e 10 quilômetros de acostamento (foto: Divulgação/DER)

O anúncio da concessão à inciativa privada para gerenciar o trecho da rodovia MG-424 que liga Pedro Leopoldo, na Grande BH, a Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, trouxe preocupação sobre a cobrança do pedágio.



Nesta quarta-feira (20/7), o secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra), Fernado Marcato, se reuniu com a prefeitura de Pedro Leopoldo para falar sobre a expansão do trecho. Serão feitas obras de infraestrutura como rotatórias, passarelas, duplicação de 12,7 quilômetros de rodovia e 10 quilômetros de acostamento.



A prefeita Eloísa Helena afirma que não é contra o desenvolvimento da região, mas se opõe à implantação do pedágio na forma como está o projeto em razão da ausência de grandes intervenções no trecho que compreende Pedro Leopoldo.