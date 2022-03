População de Curvelo poderá fazer entrega voluntária de animais silvestres

Devolução voluntária de animais silvestres em Curvelo sera amanhã (29/3) e quarta-feira (foto: Divulgação/Semad)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) realizará, nesta terça (29) e quarta-feira (30), uma operação de devolução voluntária de animais silvestres em Curvelo, cidade da região Central de Minas Gerais.

Essa operação será desenvolvida pela Semad e coordenada pela Superintendência Regional Central Metropolitana (Supram). Ela também contará com a presença de um veterinário responsável por examinar e recolher os animais.



O local onde ocorrerá a entrega será na Praça da Estação, no centro de cidade, onde estará uma van estacionada das 8h às 16h.

O objetivo dessa ação é proporcionar a reintegração desses animais à natureza, caso seja possível, em prol de seu bem-estar e do equilíbrio ambiental. Entre as espécies previstas para serem devolvidas ao órgão ambiental estão as tartarugas, papagaios, pássaros e demais animais silvestres não legalizados e criados em domicílios.

A operação de devolução voluntária de animais silvestres já está prevista no Plano Anual de Fiscalização Ambiental da Semad de 2022. Além da reintegração à natureza, essa ação também tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da devolução dessas espécies ao seu habitat natural, pelo bem dos animais e de todo o meio ambiente.

Todas as espécies de animais recolhidos serão levados para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas. É esperado que, durante esses dois dias, aproximadamente 40 animais possam ser entregues de forma voluntária pela população.

O diretor regional de fiscalização da Supram Central, Bruno Zuffo, esclarece que não haverá penalidades para as pessoas que devolverem os animais.



“O cidadão que fará a entrega do animal não será autuado, e ainda receberá um documento da Semad comprovando a devolução voluntária, além de informações referentes ao local onde o bicho será reabilitado”, explica Zuffo.

Mas ele também ressaltou que criar animais silvestres, não legalizados, fora do seu habitat natural é um crime passivo de multa e apreensão do animal.



“Se há uma denúncia, a pessoa com esse tipo de criação em casa pode ser autuada. Ao devolver voluntariamente aos órgãos responsáveis, não há punição”, diz o diretor.