Suspeito de roubar rancho morre após ser linchado no interior mineiro

O suspeito do roubo teria usado uma faca para golpear a perna de um dos moradores do local (foto: Boca no Trombone/Diivulgação) Um homem, de 40 anos, suspeito de cometer roubo em uma residência da zona rural do município de Água Comprida, no Triângulo Mineiro, acompanhado da esposa e do filho adolescente, morreu na noite desse domingo (25/9), após ser linchado por várias pessoas.





Em seguida, o suspeito teria voltado ao rancho, deixando cair alguns objetos pelo caminho. O jovem disse à Polícia Militar (PM) que correu atrás dele e o teria agredido com um golpe de faca em sua perna direita.

Depois, o jovem gritou “pega ladrão”. Várias pessoas teriam aparecido e linchado o homem com pedaços de madeira.

Suspeitos pela morte do homem não foram identificados pela PM.





Consta no registro policial que o homem que foi morto deixou recentemente a penitenciária local, onde cumpria pena em regime aberto, sendo que ele estava com uma tornozeleira eletrônica.

Esposa da vítima

Testemunhas contaram à PM que uma mulher, que auxiliava o marido no transporte dos objetos, tentou impedir as agressões, mas foi contida.

A esposa da vítima do homicídio relatou à PM que os objetos que estavam sendo levados por ela, o companheiro e o filho do casal, de 15 anos, seriam uma forma de pagamento de uma dívida antiga da proprietária do imóvel.

Segundo a PM, a mulher foi presa pelo crime de roubo, e o adolescente, apreendido por ato infracional.