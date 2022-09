Motorista morre após colisão frontal de carro com ônibus na BR-381

O condutor do ônibus disse que tentou desviar para evitar o choque (foto: Reprodução/ Redes sociais ) O motorista de um carro morreu após bater o veículo de frente com um ônibus. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (26/9), por volta das 6h, na BR-381, em Belo Oriente, a 300km de Belo Horizonte.

O motorista do ônibus disse ainda que tentou se desviar para evitar o choque, porém, o carro acabou batendo de frente.

Leia mais: Mãe e duas crianças ficam feridas após batida entre carro e carreta em MG

À bordo do ônibus estavam funcionários da siderúrgica Usiminas e de outras empresas, entretanto, ninguém se feriu. O motorista do carro morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil também estiveram no local.