Minas: 373 cidades estão sob alerta de temporais com granizo e vento

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja (perigo) de tempestade, com início nesta segunda-feira (3/10), às 15h. Ao todo, 373 cidades mineiras podem ser atingidas por chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de granizo.Entre as regiões de Minas Gerais afetadas estão o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Zona da Mata, Oeste, Sul/Sudoeste, parte do Noroeste, Campo das Vertentes e a região Metropolitana de Belo Horizonte. O sul de Goiás e a região de Ribeirão Preto, em São Paulo, também estão sob aviso.



Para a proteção da população o INMET recomenda:

Outros 411 municipios de Minas Gerais estão sob alerta amarelo de chuvas intensas, que representa um perigo potencial. O aviso começou às 11h desta segunda (3/10) e vai até as 11h do dia seguinte (4/10).A chuva prevista pelo Inmet está entre 20 e 30mm/h, com ventos que podem ir de 40 a 60 km/h. Existe um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Mais informações podem ser conferidas no site do Inmet