Estudante resgata cadela em universidade de BH e busca por adoção

Cachorrinha foi encontrada no campus da PUC do Coração Eucarístico, na última sexta-feira (30/9) (foto: Arquivo pessoal/Reprodução)

A estudante de Publicidade e Propaganda Amanda Remido Mendes, de 20 anos, resgatou uma cachorrinha que estava perdida no campus da PUC do Coração Eucarístico, na última sexta-feira (30/9). Como ela e a família não têm condicões de ficar com o animal, Amanda está em busca de alguém que queira adotar a cachorrinha de forma responsável.

A estudante acredita ser possível que a cadela tenha se perdido de seus tutores, indo parar no campus. “Ela estava cheia de pulgas, bem magrinha e fraca”, relembra.

Caso a suspeita de Amanda esteja certa e haja uma família em busca da cachorrinha ou com interesse em adotar o animal, a orientação é que entre em contato pelo telefone (31) 982261479.

Amor pelos animais

Quem se interessar, pode entrar em contato pelo telefone divulgado pela jovem (foto: Arquivo pessoal/Reprodução)

Esta não é a primeira vez que Amanda resgata um animal. Logo após perder uma cachorrinha, que alegrou sua família por 10 anos e morreu recentemente de câncer, a jovem resgatou uma outra cadela e a entregou para adoção.A perda recente é apontada pela estudante como o motivo para não poder ficar com os animais que resgata. “Em função dos gastos (com a morte da sua pet), minha família decidiu que não teríamos cachorro por enquanto, mas que ajudaríamos de outras formas, como por exemplo doando dinheiro para pessoas que faziam resgate de animais e doando os remédios caros que minha cachorra precisou tomar no tratamento”, explica.